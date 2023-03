Tre donne nel nuovo direttivo della Famiglia Legnanese.

La Famiglia Legnanese ha rinnovato le cariche associative

Lunedì 20 marzo 2023 si è tenuta l’assemblea per il rinnovo delle cariche associative e per l'approvazione del bilancio consuntivo 2022 e di quello preventivo 2023. Presidente dell'assemblea è stato nominato il sindaco Lorenzo Radice, segretario Giorgio Brusatori, scrutatori Paola Bononi, Ugo Caloni e Alberto Romanò. Dopo l'approvazione all'unanimità della relazione morale (letta dal presidente Gianfranco Bononi), della relazione finanziaria (letta da Loredana Morlacchi), della relazione del Collegio sindacale (letta da Enrico Ceriani) e del bilancio preventivo (letto dal tesoriere Roberto Taverna), si è passati alla votazione dei nuovi organi associativi: Consiglio, Revisori, Probiviri.

Per la prima volta nel direttivo sono entrate tre donne

Per la prima volta sono entrate tre donne nel Consiglio direttivo: si tratta di Claudia Capoferri Minesi, Emanuela Cappellazzo e Luisella Dell’Acqua. Risultano eletti i consiglieri Giuseppe Colombo (ragiù), Gianfranco Bononi, Aurelio Caironi, Claudia Capoferri Minesi, Emanuela Cappellazzo, Pierfranco Caprioli, Pietro Cozzi, Dario Dell’Acqua, Luisella Dell’Acqua, Federico Effalli, Paolo Ferrè, Andrea Landini, Mario Landini, Piermarco Locati, Piero Re Fraschini, Marco Maria Rotondi, Giovanni Roveda, Giuseppe Scarpa, Daniele Sormani, Roberto Taverna, Jody Testa. I sindaci effettivi sono Alberto Lazzarini, Enrico Ceriani, Enrico Fusi. I sindaci supplenti Loredana Morlacchi e Luigi Doppietti. I probiviri Sandro Cannalire, Giuseppe La Rocca, Luca Vezzaro.

Il Consiglio si riunirà mercoledì 29 marzo alle 21 nella sede sociale di Villa Jucker in via Matteotti 3 a Legnano per le nomine di presidente, vicepresidenti, tesoriere e segretario.