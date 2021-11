Trattori in piazza per la Giornata del Ringraziamento

Festa

Per la prima volta l'evento organizzato da Coldiretti è stato ospitato a Magenta

Giornata di festa a Magenta dove sabato, per la prima volta, gli agricoltori di Milano, Lodi e Monza Brianza hanno festeggiato la Giornata del Ringraziamento nella Basilica cittadina

La festa per la Giornata del Ringraziamento

Per la prima volta gli agricoltori di Milano, Lodi e Monza Brianza hanno quindi festeggiato la Giornata del Ringraziamento nella Basilica di Magenta. Dopo lo stop del 2020, causato dalla pandemia di Covid 19, l’appuntamento con la celebrazione interprovinciale c'è stato sabato 20 novembre quando, dalle 15.30, davanti alla chiesa si sono ritrovati gli imprenditori agricoli con i loro trattori in occasione della ricorrenza che dal 1951 viene festeggiata in tutta Italia per rendere grazie del raccolto dei campi e per chiedere la benedizione sui nuovi lavori.

Successivamente è stata celebrata la Messa da monsignor Luca Raimondi, vicario episcopale della Diocesi di Milano, da don Walter Magnoni, consigliere ecclesiastico della Coldiretti interprovinciale, e da don Giuseppe Marinoni, parroco di Magenta. Durante il rito, si è rinnovata la tradizionale offerta dei frutti della terra provenienti da tutte e tre le province. E alla fine, monsignor Raimondi ha benedetto i trattori e gli altri mezzi agricoli davanti alla Basilica.