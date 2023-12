Tratto urbana della A4: ecco le chiusure in programma

Sono diverse le chiusure del tratto urbano dell'A4 programmate per i prossimi giorni: quella di questa sera, 4 dicembre, è invece stata annullata per il maltempo.

Chiusure A4: ecco tutte quelle in programma

In considerazione del peggioramento delle condizioni meteorologiche è stata annullata la chiusura sulla A4 Milano-Brescia, prevista dalle 21 di questa sera, lunedì 4, alle 5:00 di martedì 5 dicembre, del tratto compreso tra Sesto San Giovanni e Cormano, verso Torino. Di conseguenza, in tale notte, sarà regolarmente aperto lo svincolo di Sesto San Giovanni e aperta anche l'area di servizio "Lambro nord", situata nel suddetto tratto.

Rimangono confermate le altre chiusure notturne, sulla stessa A4 Milano-Brescia e sul Raccordo Fiera Milano R37, per consentire lavori per la realizzazione della quarta corsia dinamica:

DALLE 21:00 DI MARTEDI' 5 ALLE 5:00 DI MERCOLEDI' 6 DICEMBRE

Sulla A4 Milano-Brescia:

-sarà chiuso il tratto compreso tra Cormano e Sesto San Giovanni, verso Brescia. Si precisa che lo svincolo di Cormano sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni, verso Brescia e Torino. Nella stessa notte, ma con orario 20:00-5:00, sarà chiusa l'area di servizio "Lambro sud", situata all'interno del suddetto tratto.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Cormano, immettersi sulla SP35 Milano/Meda verso Meda, proseguire sulla A52 Tangenziale nord di Milano in direzione Monza e seguire le indicazioni per Brescia/Venezia, con rientro sulla A4 attraverso la stazione di Monza;

per la chiusura dell'entrata di Cormano verso Brescia: Sesto San Giovanni o Monza;

per la chiusura dell'entrata di Cormano verso Torino: Milano Viale Certosa.

Sul Raccordo Fiera di Milano R37:

-sarà chiuso il ramo di allacciamento sulla A8 Milano-Varese, per chi proviene dalla A52 Tangenziale nord ed è diretto verso Varese.

In alternativa, proseguire sulla A52 Tangenziale nord, invertire il senso di marcia presso lo svincolo di Baranzate, percorrere il Raccordo in direzione Rho e immettersi sulla SS33 del Sempione, fino a raggiungere lo svincolo di Legnano

DALLE 21:00 DI MERCOLEDI' 6 ALLE 5:00 DI GIOVEDI' 7 DICEMBRE

Sulla A4 Milano-Brescia:

-sarà chiuso il tratto compreso tra Sesto San Giovanni e Cormano, verso Torino. Si precisa che lo svincolo di Sesto San Giovanni sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni, verso Torino e Brescia. Nella stessa notte, ma con orario 20:00-5:00, sarà chiusa l'area di servizio "Lambro nord", situata all'interno del suddetto tratto.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Sesto San Giovanni, percorrere la SS36, la A52 Tangenziale nord di Milano verso Rho, e seguire le indicazioni per A50 Tangenziale ovest, per poi rientrare sulla A4 attraverso lo svincolo di Cormano;

per la chiusura dell'entrata di Sesto San Giovanni verso Torino: Cormano;

per la chiusura dell'entrata di Sesto San Giovanni verso Brescia: Monza.