Trasporto scolastico: pubblicato il bando per i prossimi cinque anni

È stato pubblicato oggi dal Comune di Bareggio il bando di gara per l’assegnazione del servizio di trasporto scolastico per i prossimi cinque anni. L’importo a base di gara è di 837mila euro, mentre il valore globale massimo dell’appalto è di un milione di euro. Le offerte vanno presentate entro la giornata di lunedì 22 luglio alle ore 9:00.

Sul tema è intervenuto direttamente il sindaco Linda Colombo:

«Come abbiamo sempre detto, nonostante alcune voci messe in giro ad arte, la nostra volontà era ed è quella di mantenere il trasporto scolastico. Sappiamo che questo servizio, anche se non è obbligatorio, è essenziale per tante famiglie di Bareggio, pertanto andiamo a riconfermarlo fino alla fine del nostro mandato mettendo a disposizione una cifra importante».