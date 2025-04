Trasporto pubblico: "I cittadini sono davvero stufi"

Soddisfatti i promotori della petizione sul trasporto pubblico promossa da Forza Italia, Lega, lista civica Oltre e comitato «Settimo al Centro».

Trasporto pubblico locale

Sabato mattina, in piazza degli Eroi, quasi 200 cittadini hanno firmato per dire basta ai tanti disservizi - ritardi e corse che saltano senza preavviso - coi quali devono fare i conti quotidianamente.

Raccolta firme

«Visto che tanti ci hanno scritto dicendo che non sarebbero riusciti a venire al gazebo – dichiara Ruggiero Delvecchio, capogruppo della lista civica Oltre -, organizzeremo altri momenti per permettere a tutti di firmare. Invieremo poi la petizione a tutti gli Enti competenti chiedendo una volta per tutte risposte concrete perché i pendolari sono davvero stufi».