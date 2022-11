Trasporto pubblico e disagi: il Comune finanzia un servizio extra

Il Comune di Gaggiano ha istituito un servizio di trasporto locale ha proprie spese per andare incontro agli studenti che devono raggiungere Gaggiano dalla frazione di Vigano.

Trasporto pubblico: il Comune finanzia il servizio extra

Visto il perdurare dei disservizi sulle linee di trasporto pubblico locale che a volte impediscono agli studenti delle scuole superiori di giungere in orario presso i vari Istituti Scolastici, l’Amministrazione comunale, al fine di aiutare concretamente i propri studenti ha istituito da mercoledì , in via sperimentale, una corsa di trasporto scolastico che collegherà Vigano con alcune fermate di trasporto pubblico di Gaggiano con la seguente modalità e orari: 6.40 Vigano C.no - via Bellone; ore 6.50 Gaggiano – via Cornicione - Linea Z553 Dir. Milano; 6.53 Gaggiano – via Roma - Linea Z553 Dir. Abbiategrasso e 7 Gaggiano – piazza IV Novembre - Linea Z560 Dir. Milano.

La questione disagi nel trasporto pubblico a Gaggiano è un nodo che sta molto a cuore all’amministrazione e in prima persona il sindaco Sergio Perfetti. Oltre ad aver già interloquito con tutti i protagonisti che gestiscono e organizzano la rete e scritto una lettera al Prefetto di Milano, il primo cittadino ha deciso di agire direttamente e tentare di risolvere in maniera autonoma i disagi riscontrati dagli utenti che provengono dalla frazione di Vigano.

«Sono ormai noti da tempo i disagi che coinvolgono il trasporto pubblico – ha precisato Perfetti – Noi ci siamo attivati, come altre amministrazioni per tentare di sopperire a questo problema o quanto meno ridurlo, cercando il dialogo con chi organizza il trasporto e gli operatori di settore. Gaggiano è uno snodo importante per chi, lavoratori o studenti, devono muoversi verso Milano o Abbiategrasso. I problemi esistono e sono evidenti, ora la questione va affrontata cercando di trovare la soluzione più plausibile».

Il collegamento con le frazioni

Più complicata e locale è il trasferimento di utenti dalle frazioni a Gaggiano. In questo caso l’Amministrazione guidata da Perfetti, ha deciso di prendere l’iniziativa e investire denaro su un servizio sperimentale a carico del Comune, chiedendo l’intervento di un operatore privato.