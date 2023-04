Chiusura straordinaria per la via Novara tra il territorio di Magenta e quello di Trecate per il passaggio di un trasporto eccezionale.

Trasporto eccezionale, chiude temporaneamente la SS11

Come segnalato infatti da Anas in una comunicazione, la SS11 "Padana Superiore", verrà chiusa al traffico da Magenta fino a Trecate dalle ore 22 di giovedì 20 aprile alle ore 4 di venerdì 21 aprile.

Deviazione del traffico di attraversamento

Sarà consentito il solo traffico locale ed il transito dei mezzi di emergenza e delle Forze dell’Ordine, mentre il traffico di attraversamento sarà deviato lungo percorsi alternativi. In caso di condizioni meteorologiche avverse il transito verrà eseguito la notte successiva con le medesime modalità ed orari.