Transito limitato zona sponde del Ticino

In seguito all’eccezionale evento atmosferico di sabato 26 agosto 2023 e ai gravi danni occorsi nelle aree prossime alle sponde del Ticino, l'Amministrazione Comunale di Abbiategrasso, sentito il Parco del Ticino, ha ritenuto necessario provvedere ad una temporanea limitazione del transito di veicoli e pedoni sulle strade che conducono al Ticino.

Per lavori di messa in sicurezza

Di conseguenza, con decorrenza immediata, da oggi 1 settembre 2023, e fino alla messa in sicurezza delle strade, delle pertinenze e delle aree boschive presenti, sarà istituito il divieto di transito per tutti i veicoli a motore, con esclusione dei residenti e dei frontisti nonché degli autorizzati a raggiungere il maneggio in quanto titolari di box cavallo, nonché dei veicoli in servizio di emergenza o comunque di pubblico interesse, nelle seguenti vie: Strada Chiappana dall’intersezione con via C.M. Martini; Strada Mercadante dall’intersezione con via Cassolnovo (c.na Fontana); Strada per c.na San Donato dall’intersezione con via Cassolnovo e Strada per c.na Gaglianella dall’intersezione con via Cassolnovo

Con decorrenza immediata e fino alla messa in sicurezza delle strade, delle pertinenze e delle aree boschive presenti, sarà istituito il divieto di transito per tutti i veicoli nonché per i pedoni, in strada Chiappana da dopo l’ingresso alla c.na Fontanone direzione fiume Ticino, fatta eccezione per i veicoli ed i soggetti addetti al ripristino delle aree

Varchi con sbarra chiusi

Saranno mantenuti chiusi i varchi dotati di sbarra che consentono l’accesso alle sponde del Ticino in particolare dal Canale Scolmatore. Tutti gli utenti stradali transitanti sulla vie in questione sono tenuti alla stretta osservanza delle limitazioni e dei divieti imposti dalla segnaletica installata sul luogo dei lavori ed ogni eventuale trasgressione sarà perseguita a termine di legge.