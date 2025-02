Tra Navigli e Ticino protagonisti alla Bit

Le 21 amministrazioni unite sotto il brand Tra Navigli e Ticino, con capofila il Comune di Abbiategrasso, protagonisti alla Bit, la Fiera internazionale del turismo dal 9 all’11 febbraio 2025. Uno stand per proporre ai visitatori i “Percorsi di Primavera” e tutte le novità in anteprima del territorio. Il primo passo è stato la creazione di un brand Tra Navigli e Ticino ,percorsi di autenticità, simbolo di un’identità condivisa e di una visione comune per il futuro, con il quale tutti e 21 i Comuni del Tavolo partecipato alla Bit.

Promozione turista condivisa

Sviluppare una strategia di promozione turistica per attrarre i turisti fornendo loro la consapevolezza di trovarsi in un territorio che sa raccontare la sua anima con i suoi paesaggi, la sua storia e le sue vie d’acqua. Un luogo in cui il turista può scegliere il percorso che più lo appassiona tra ambiente, cultura e vie d’acqua. Con questo spirito i Comuni aderenti al Tavolo del Turismo territoriale (istituito il 18 maggio 2024 con la sottoscrizione di ben 21 amministrazioni (Abbiategrasso, Albairate, Bareggio, Bernate Ticino, Besate, Binasco, Cassinetta di Lugagnano, Castano Primo, Cisliano, Corbetta, Cuggiono, Cusago, Gaggiano, Inveruno, Morimondo, Nosate, Ozzero, Robecchetto con Induno, Trezzano sul Naviglio, Vermezzo con Zelo, Zibido San Giacomo e 2 enti il Parco lombardo della Valle del Ticino e il Consorzio dei Navigli) hanno intrapreso un percorso concreto per tracciare un cammino che porti alla conoscenza e alla diffusione delle potenzialità dell’area compresa tra Navigli e Ticino, che ha mostrato le sue potenzialità tra i padiglioni della Fiera di Rho: una Lombardia inedita, capace di sorprendere e incantare, un vero polmone verde, ricco di testimonianze storiche e culturali, di piste ciclabili e di sapori originali.

Turismo un settore dinamico e strategico