Tra le vittime del terremoto in Siria una famiglia milanese

Il tweet del Ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani che ha espresso la vicinanza ai famigliari, che sarebbero di Vanzaghello.

La tragedia tra Siria e Turchia

Continua a crescere il numero delle vittime morte a causa delle scosse di terremoto che hanno colpito Siria e Turchia. Purtroppo, è emerso che anche una famiglia italiana sia morta sotto le macerie. Si tratterebbe di tre adulti e tre bambini, tutti appartenenti allo stesso nucleo famigliare.

Il tweet del Ministro Tajani

"Purtroppo sono stati ritrovati senza vita, ad Antiochia, i corpi della famiglia italiana di origine siriana. Esprimo tutta la mia vicinanza ai familiari ai quali non mancherà il nostro sostegno" sono state le parole del Ministro Antonio Tajani alla notizia.

La famiglia sarebbe residente nel milanese

Sembrerebbe che la famiglia italiana coinvolta nel terremoto sia del milanese, e più precisamente di Vanzaghello. Le voci hanno raggiunto anche il sindaco Arconte Gatti, che si è mosso immediatamente per trovare riscontro in città: "Certamente stiamo effettuando tutti gli accertamenti necessari, ma non abbiamo ancora ricevuto alcuna annotazione ufficiale - ci ha detto - Ancora non è chiaro se qui a Vanzaghello questa famiglia o parte della famiglia in questione lavorasse o risiedesse. Certamente in ogni caso ci renderemo disponibili ad offrire supporto a chi è rimasto".