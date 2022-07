Tra le "Miss mamma italiana" anche tre milanesi

Ci sono anche tre mamme di Castano, Corbetta e Cornaredo, fra quelle premiate al concorso "Miss mamma italiana" 2022 che si è svolto a Gallarate.

Miss mamma italiana

Proseguono in tutta Italia le selezioni per “Miss Mamma Italiana 2022”, concorso nazionale di bellezza e simpatia giunto quest’anno alla sua 29° edizione, curato dalla Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti (ideatore e Patron del Concorso) e riservato a tutte le mamme aventi un’età tra i 25 ed i 45 anni, con fascia “Gold” per le mamme dai 46 ai 55 anni e fascia “Evergreen” per le mamme con più di 56 anni.

“Miss Mamma Italiana” sostiene “Arianne” Associazione Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia progressiva ed invalidante, ancora poco conosciuta, che in Italia colpisce oltre 4 milioni di donne fin dall'adolescenza e che, per questo motivo, deve essere ben conosciuta per permettere un'attivazione spontanea in caso di sintomi sospetti.

La selezione all'Arconati 36

Domenica 3 luglio, all’“Arconti 36” di Gallarate, si è svolta una selezione valevole per l’elezione di “Miss Mamma Italiana 2022”. Venti le mamme partecipanti che, oltre a sfilare in passerella con abiti eleganti, hanno sostenuto una prova di abilità come cantare, ballare, illustrare ricette gastronomiche, cimentarsi in esercizi ginnici ed in prove creative ed artistiche a loro scelta. La giuria ha proclamato vincitrice della selezione GLORIA PERIN 36 anni, presentatrice di eventi, di Azzate (VA), mamma di Sveva e Gioia, di 7 e 2 anni.

La fascia “Miss Mamma Italiana GOLD” (riservata alle mamme dai 46 ai 55 anni), è andata ad EMANUELA LOCATELLI, 46 anni, agente di viaggio, di Corbetta (MI), mamma di Riccardo di 5 anni; mentre la fascia “Miss Mamma Italiana EVERGREEN” (riservata alle mamme con più di 56 anni), è andata a MARIA TERESA VODOLA, 58 anni, artigiana, di Busto Arsizio (VA), mamma di Simone di 33 anni.

Queste le altre Mamme che, insieme a Gloria Perin, parteciperanno alle Pre Finali del concorso (fascia di età dai 25 ai 45 anni), in programma dal 5 al 10 settembre a Bellaria Igea Marina - Riviera Romagnola:

“Miss Mamma Italiana Fashion” ANTONELLA RIGATO, 38 anni, operaia, di Gavirate (VA), mamma di Alyssa di 2 anni; “Miss Mamma Italiana Radiosa” JACQUELINE MARCHI, 37 anni, studentessa di Scienze dell’Educazione, di Molteno (LC), mamma di Mercury di 3 anni; “Miss Mamma Italiana Sprint” ENRICA CASALI, 42 anni, impiegata, di Castano Primo (MI), mamma di Camilla, Gabriele e Jacopo, di 17, 15 e 13 anni; “Miss Mamma Italiana Glamour” CHIARA BIANCHI, 38 anni, insegnante, di Buguggiate (VA), mamma di Mirko, Gioele ed Aurora, di 5, 4 e 2 anni.

Queste invece le Mamme premiate per le categorie “Gold” (dai 46 ai 55 anni) ed “Evergreen” (dai 56 anni a salire):

“Miss Mamma Italiana Gold in Gambe” BIANCA STOJICIC, 49 anni, impiegata, di Bovisio Masciago (MB), mamma di Kristina ed Elena, di 23 e 20 anni; “Miss Mamma Italiana Gold Sorriso” LELLA MANESSI, 51 anni, impiegata, di Jerago con Orago (VA), mamma di Brian ed Alan, di 23 e 21 anni; “Miss Mamma Italiana Gold Solare” LAURA SOLIMENE, 49 anni, operaia, di Jerago con Olona (VA), mamma di Alessia, Andrea e Michael, di 23, 22 e

17 anni; “Miss Mamma Italiana Gold Radiosa” SOLIDEA BRAMANTE, 50 anni, assistente di cura, di Tronzano Lago Maggiore (VA), mamma di Melissa, Bruno ed Angelica, di 22, 16 e 12 anni;

“Miss Mamma Italiana Gold Dolcezza” MANUELA NICOLI, 46 anni, estetista, di Canegrate (MI), mamma di Nicolò, Chantal e Melissa, di 25, 20 e 14 anni.

L’evento è stato presentato da Paolo Teti e da Melissa Bassetti. Ospiti d’onore le Mamma vincitrici del concorso delle passate edizioni. Le mamme interessate a partecipare al Concorso a loro dedicato (le iscrizioni sono gratuite), possono contattare la Te.Ma Spettacoli al numero 0541 344300 oppure consultare il sito www.missmammaitaliana.it

- da sinistra, Enrica Casali di Castano Primo; Emanuela Locatelli di Corbetta e Manuela Nicoli di Canegrate.