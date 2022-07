Tra fine luglio e inizio agosto lavori in 17 strade

Tra la fine luglio e l'inizio di agosto sarà realizzato un corposo piano di asfaltature che prevede lavori in ben 17 arterie di Bareggio.

Lavori in ben 17 strade

Ad annunciarlo è l’assessore ai Lavori Pubblici Roberto Pirota:

“Lunedì abbiamo avuto un incontro con l’impresa che si è aggiudicata l’appalto per la manutenzione straordinaria delle strade comunali e abbiamo concordato di iniziare con gli interventi nel periodo tra gli ultimi giorni di luglio e l’inizio di agosto, in modo tale da creare meno disagi possibili alla circolazione – ha spiegato - Nei prossimi giorni faremo un sopralluogo con l’impresa e definiremo il cronoprogramma preciso dei lavori, che dovrebbero comunque concludersi entro il mese di agosto”.

Il piano strade prevede il rifacimento delle vie Dante Alighieri, Garibaldi, Villoresi, Lamarmora, Adige, Martiri di Bologna, Giulio Cesare, Cusago (dal ponte alla rotonda di via Giovanni XXIII), Giovanni XXIII (dalla rotonda di via Cusago fino al ponte), via Madonna Pellegrina (dalla rotonda del Carrefour alla ex statale 11), Adda, Galilei, Lupi di Toscana, Morandi, Gallina, San Giuseppe e Milano (ex statale 11 nel tratto da via Lamarmora a via Alfieri), per un importo superiore al milione di euro e un totale di oltre 44.000 metri quadrati di asfalto nuovo che verranno posati.