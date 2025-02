ll Lions Club Abbiategrasso inaugura la primavera con un grande torneo benefico di Burraco, in programma per il 9 marzo ‘25 presso l'ex convento dell'Annunciata.

Torneo benefico di burraco all'ex convento dell'Annunciata

In collaborazione con Anffas e Hospice di Abbiategrasso, l’affascinante sito quattrocentesco ospiterà una giornata dedicata al giuoco del burraco, coinvolgendo giovani e famiglie in un'entusiasmante competizione. Il primo premio in palio è un esclusivo weekend benessere nelle migliori spa d'Italia. Inoltre, numerosi altri premi saranno in palio per le coppie di giocatori che si sfideranno sui tavoli verdi da giuoco al cospetto degli splendidi affreschi e sotto le volte dell’ex convento cittadino.

L'obiettivo principale della giornata è la raccolta fondi a favore di Anffas e Hospice, due associazioni fondamentali per la comunità che quotidianamente operano con dedizione e impegno. Grazie al contributo dei partecipanti e al supporto degli sponsor, l'evento si propone di offrire un aiuto concreto a queste realtà.

Un evento imperdibile

La manifestazione inizierà alle 14.00 con l’accredito dei giocatori e si concluderà alle 18.30 con le premiazioni e un momento conviviale, impreziosito da un brindisi offerto dal Lions Club Abbiategrasso e da un gustoso risotto preparato dalla rinomata Salumeria Meloni. Un evento imperdibile che unisce divertimento, solidarietà e convivialità, rendendo omaggio all'importanza del sostegno reciproco all'interno della comunità.

Info & iscrizioni: telefono 3358025081 (Carola), email: lionsclubabbiategrasso@gmail.co