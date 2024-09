Tornano le visite guidate al Santuario della Madonna di Dio'lSa di Parabiago grazie al gruppo di volontarie/volontari aderenti al patto di cittadinanza attiva "Riapriamo il Santuario".

Il Santuario della Madonna di Dio'lSa riapre le porte alle visite guidate

Il Santuario della Madonna di Dio 'l sà sorge sul confine tra Parabiago e Nerviano ed è compreso nella Parrocchia Maria Madre della Chiesa di Nerviano. È parte integrante della storia e dello spirito del nostro territorio, testimone dal '500 ad oggi delle sue alterne vicende, felici o dolorose. Negli ultimi anni le occasioni di apertura del Santuario sono diventate via via meno numerose ed è stato possibile accedervi solo in occasione di eventi particolari. Ricordiamo “La festa della Madonna di Dio'lSa” a settembre e “Il Santuario in fiore"a maggio.

Grazie ai volontari e alle volontarie

Grazie al progetto di un gruppo di volontari e volontarie di Parabiago sarà ora possibile visitare il Santuario partecipando alle visite guidate.

Si comincia oggi sabato 7 settembre con apertura dalle 14.30 alle 17. Le visite guidate gratuite alla chiesa e al Lazzaretto inizieranno alle 15.30.

Di seguito i prossimi appuntamenti

21 settembre 2024

Ore 14.30 - 17 apertura santuario

Ora 15.30 visita guidata gratuita alla chiesa e al Lazzaretto

Per informazioni riapriamoilsantuario@libero.it

5 ottobre 2024

Ore 14.30 - 17 apertura santuario

Ora 15.30 visita guidata gratuita alla chiesa e al Lazzaretto

Per informazioni riapriamoilsantuario@libero.it

19 ottobre 2024

Ore 14.30 - 17 apertura santuario

Ora 15.30 visita guidata gratuita alla chiesa e al Lazzaretto

Per informazioni riapriamoilsantuario@libero.it