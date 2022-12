Tornano le iniziative natalizie con la Pro Loco

Inizierà l'8 dicembre il Natale organizzato dalla Pro Loco a Robecco sul Naviglio: dalle cassette per le letterine di Babbo Natale al presepe lungo il Naviglio.

Le feste di Natale lungo il Naviglio

Si inizia l'8 dicembre con il posizionamento delle cassette per le lettere a Babbo Natale, che si troveranno fuori da alcuni esercizi commerciali sul territorio di Robecco. I bimbi potranno spedire le letterine "ma ricordatevi di mettere l'indirizzo perché Babbo Natale risponde!"

Dal 18 dicembre saranno posizionate le sagome del Presepe sulla sponda del Naviglio, davanti a Palazzo Archinto, che andranno ad arricchire l'atmosfera natalizia in uno degli angoli più belli del paese. La sera della Vigilia di Natale il Babbo Natale della Pro Loco a domicilio consegnerà i regali direttamente a casa. Poi ci sarà la preparazione per il Veglione di Capodanno con l'allestimento della tensostruttura Cav. Angelo Mantegazzini di via San Giovanni per una superfesta con cena, musica e tanto divertimento.

Infine la Pro Loco, in collaborazione con le altre Associazioni robecchesi e l'Amministrazione Comunale, parteciperà ad altre iniziative sul territorio (Camminata solidale, mostra dei presepi, ecc.).