Sabato 30 novembre 2024 alle ore 21 nella Chiesa Santo Stefano di Nerviano torna l'appuntamento con Dialoghi di pace 2024.

Tornano i "Dialoghi di Pace" a Nerviano

Sono nati 18 anni fa nella Diocesi di Milano e diffusi in numerose parrocchie anche nel resto dell'Italia. La nostra, a Nerviano, chiuderà le edizioni del 2024. Un tema, mai così urgente come in questi nostri giorni, verrà proposto dalle voci dei Sottopalco e accompagnato dalle musiche dei maestri Andrea Dellavedova e Fabrizio Simoneschi, dagli elaborati dei bambini della Scuola Primaria e degli ospiti della Casa di Riposo Lampugnani di Nerviano, dai canti della Corale Parrocchiale S.Stefano."