Tornano gli incontri partecipativi nei quartieri

Un nuovo incontro partecipativo per i cittadini dei quartieri di Legnano: il prossimo si terrà giovedì sera, 13 ottobre, nel quartiere Centro.

Dopo il buon riscontro di presenze ai tre tavoli partecipativi del quartiere Oltresempione lo scorso sabato, che hanno visto una cinquantina di persone impegnate allo Spazio Incontro a dare suggerimenti ad amministrazione e tecnici del Centro Studi PIM per la variante del PGT, giovedì sera tocca al quartiere Centro.

L’appuntamento è alle 21 a Palazzo del Leone da Perego; l’introduzione sarà a cura dell’assessore alla Città futura Lorena Fedeli, saranno poi i tecnici del PIM a illustrare i contenuti del Documento di indirizzo per la Variante generale al Pgt. A seguire comincerà il lavoro del tavolo con il pubblico chiamato a proporre suggerimenti per le zone di questa fascia del territorio cittadino: Centro, San Martino e Costa.

«La risposta di pubblico avuta sabato per i tre tavoli nel quartiere Oltresempione è stata soddisfacente - sottolinea Fedeli. La partecipazione è stata veramente attiva, come ci auguravamo, e sono arrivate molte considerazioni e proposte su questa ampia porzione di città che vanno dalle indispensabili riconnessioni fra alcuni luoghi del quartiere ai vincoli che riguardano gli edifici a cortina -molto numerosi nell’abitato di Legnarello, dall’importanza e dalla necessità di valorizzare gli spazi verdi pubblici ma anche di tutelare il verde privato alle considerazioni sulla strategicità delle aree dismesse in Città. Mi preme ricordare, infatti, che la partecipazione ai tavoli è aperta a tutti, indipendentemente dall’appartenenza al quartiere oggetto dell’incontro. La finalità di questi tavoli, infatti, è raccogliere più elementi di conoscenza possibile e capire come i legnanesi vedono e vorrebbero la loro città. Tutti i contributi, quindi, sono bene accetti».