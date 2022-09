Torna la tradizionale Festa delle Associazioni di Arese con un doppio appuntamento, così da dare spazio alle tante realtà associative del nostro territorio.

Si parte domenica 11 settembre in Piazza 11 Settembre dalle ore 9 alle 18 con le Associazioni sociali e culturali presenti presso gli spazi assegnati. Dalle ore 11 alle 12 l'Associazione Piccolo Mondo realizzerà un laboratorio creativo con materiale non strutturato e di riciclo per bimbi 0-6 anni. Dalle 15.30 alle 16.30 l'Associazione Amnesty International realizzerà delle Attività per bambini (indicativamente 6-10 anni): disegni sul tema Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia del 20/11/1989

Altri appuntamenti nella stessa giornata presso Casa delle associazioni in viale dei Platani 6. Nel seminterrato al piano meno uno dalle ore 15 alle 16 l'Associazione In Laetitia Chorus si occuperà di un laboratorio per lo studio di un brano corale da eseguire insieme, prime nozioni di tecnica vocale e lettura spartito. Dalle 16 l' Associazione Piccolo Mondo proporrà delle attività per bambini con percorsi motori. Dalle 17.00 alle 18 l'Associazione Stringhe Colorate proporrà una sessione di Yoga della risata aperta a tutti.

Le altre attività previste

11 settembre, al PIANO TERRA : sala teatro

Dalle ore 14.30 alle ore 16.30 La Forgia dei Meeple – Giochi di società

Dalle ore 16.30 alle ore 17.15 Volontari Servizio civile – Laboratorio artistico per bambine e bambini dai 4 ai 9 anni

Dalle ore 18.00 Università del Tempo Libero e delle Tre Età – Uniter Arese – Karaoke

PRIMO PIANO: Aule A e C

Dalle ore 14.30 alle ore 17.30 Associazione Meta Aps – -Laboratorio di scrittura creativa per ragazzi delle medie, Laboratorio di filosofia per ragazzi dalle quarta elementare alle medie, Presentazione attività di scrittura terapeutica per ragazzi delle superiori

Aula C

Dalle ore 17.30 alle ore 18.15 Volontari Servizio civile – Laboratorio artistico per bambine e bambini dai 4 ai 9 anni

PRIMO PIANO: Aula B

Dalle ore 14.30 alle ore 15.30 Lega Consumatori – Incontro con consumatori

Dalle ore 15.30 alle ore 18.00 Associazione Fraternita di Misericordia Arese – illustrazione attività e promozione corsi di formazione per volontari

SPAZIO ESTERNO CENTRO GIADA

Dalle ore 16.00 alle ore 17.00 Associazione Piccolo Mondo – Laboratorio di manipolazione per le diadi genitore e bambino. Dalle ore 12.30 PIC NIC DI COMUNITA’ c/o Boschetto San Pietro (tra Viale Sempione e Via A. Manzoni). Sono invitate tutte le associazioni e cittadini a partecipare a questo momento di convivialità comunitaria

Dalle ore 21.00 CONCERTO PER LA PACE c/o Centro civico Agorà, sala polivalente, via Monviso 7

A cura di: Civica Scuola di Musica, Punto Groove, Arese Vocal Ensemble – Isola delle Note, Coro Vittorio Tosto – Uniter, In Laetitia Chorus

Domenica 18 settembre, invece, la Festa delle associazioni sportive e del tempo libero si concluderà con il concerto Marylin in jazz.