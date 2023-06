Torna la regina delle Notti bianche

Tutto pronto per l’edizione 2023 della Notte Bianca a Gaggiano. Uno degli appuntamenti più importanti dell’anno per l’amministrazione, che trasforma il Comune sulle sponde del Naviglio Grande in un contenitore di eventi che cattura l’attenzione di molti visitatori.

L'appuntamento sabato 22 luglio

A pochi chilometri dalla città La Notte Bianca di Gaggiano racchiude tutte le peculiarità di un territorio unico, in grado di offrire specialità culinarie, tranquillità e divertimento. L’appuntamento è per sabato 22 luglio 2023, dalle 20 alle 2 di notte.

Gli eventi della giornata

Ecco cosa offre in sintesi la kermesse: 9 punti musica dove poter ascoltare ogni genere; oltre 90 adesioni tra bar e ristoranti gaggianesi, street food, hobbisti ed espositori vari nelle vie del centro, negozi aperti fino a tarda sera e aree giochi per bambini. Un iniziativa per promuovere il commercio e l’aspetto turistico del Comune. Due sono gli spettacoli principali : in Via Roma con gli Artisti di strada alle 20.30 e si replica alle 21.45 e in Piazza della Repubblica con lo Spettacolo del fuoco alle 23. Gran finale a mezzanotte con le luci di fuochi pirotecnici che illuminano a giorno la splendida cornice del Naviglio Grande .