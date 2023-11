Torna la rassegna d'arte giovane Inverart

Subito dopo la Fiera di San Martino arriva Inverart. La rassegna di Arte Giovane si terrà dal 17 al 19 novembre nel padiglione dell’area fiera di via Manzoni a Inveruno. La kermesse compie vent’anni e dopo i festeggiamenti a Palazzo Isimbardi a Milano, torna sul territorio con la consueta formula vincente, che è quella di unire all’esposizione di opere originali, il lato conviviale e la musica grazie all’associazione Rockantina’s Friends.

Quattro le sezioni principali dell’edizione di quest’anno: gli allievi selezionati dall’Accademia di Belle Arti di Brera; gli allievi selezionati nel liceo artistico Einaudi di Magenta; gli artisti che partecipano per la prima volta a Inverart; la mostra del ventennale. La scultrice milanese Daniela Rancati è la madrina dell’edizione 2023. Un omaggio speciale è la mostra personale dedicata all’artista inverunese Giovanni Mascetti, nella Sala Virga della biblioteca comunale.

«Nel piazzale antistante il padiglione saranno allestiti due grandi cubi a griglia lignea che accoglieranno il racconto per immagini di questa iniziativa culturale che festeggia 20 anni – ha spiegato il direttore artistico Francesco Oppi – All’interno troveranno spazio delle lesene che ripercorrono le 19 edizioni precedenti e la festa per il 15esimo anniversario ospitata dalla Società Umanitaria nella propria sede di Milano. Un novità di quest’anno è la possibilità per i ragazzi del liceo artistico di partecipare a laboratori d’arte di serigrafia, collage e disegno, tenuti da alcuni artisti di Inverart. Nel pomeriggio cultura di sabato segnaliamo la presentazione del graphic novel “Sisifo, l’uomo che ingannò gli dei”, un racconto a fumetti di Mattia Croce».