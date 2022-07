Torna la "Notte bianca" di Gaggiano

La Notte Bianca di Gaggiano in programma sabato 16 luglio, si snoderà tra la via Gozzadini, via Roma, Piazza Repubblica, Piazza Daccò e via Carroccio, a partire dalle 20 e fino alle 2 di notte.

La Notte bianca di Gaggiano

Ben 9 i punti musica dislocati nelle vie indicate, ristoranti con tavoli all’aperto, street food e hobbisti, artisti ed ambulanti. In questa occasione le attività commerciali resteranno aperte ben oltre il consueto orario di chiusura.

Per animare maggiormente la notte gaggianese, nel corso della serata sono in programma anche un concerto della Ricordi Music School e lo spettacolo principale di musica brasiliana Swinga Brasil Show.

Per i bambini gonfiabili e salterelli dislocati in diverse zone, mentre gli adulti si potranno sfidare sul Toro Meccanico.

Alle 24.00 potrete assistere ai fuochi d’artificio lungo il Naviglio.

Le parole dell'assessore

"La volontà di riproporre la Notte Bianca – alla sua 11° edizione e da molti definita la “regina delle notti bianche” - ha incontrato da subito l’apprezzamento di tutte le attività commerciali coinvolte che hanno aderito con entusiasmo ha affermato l'assessore agli eventi, Marzia Zucca - Abbiamo organizzato questo evento come segnale positivo di riapertura (dopo due anni di chiusure per Covid19) e anche voluto fare un gesto concreto per dare più slancio al commercio locale e per valorizzare il nostro Paese. Ringraziamo quindi gli uffici comunali per tutto il lavoro svolto, i commercianti, le associazioni e tutti coloro che hanno aderito. Un grazie inoltre agli sponsor per il loro contributo che dimostra attaccamento al tessuto sociale gaggianese; ringraziamo quindi Giovanni Rana, Cap Holding, Miogas e Luce, Acquaflex e Servigo Real Estate. Fino a alle due di notte sarà quindi possibile cenare all’aria aperta, bere un drink, fare acquisti ed assistere a piccoli e grandi eventi di spettacolo e musica dal vivo. Gaggiano vi aspetta!

Il programma completo al link https://www.comune.gaggiano.mi.it/it-it/appuntamenti/notte-bianca-82996-1-d02398c9b6bb0828cf8fda9d17f500f6