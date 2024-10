Torna la Mostra Concorso Vetrine di Abbiategrasso

La Mostra Concorso Vetrine, amatissima tradizione cittadina, è in programma sabato 19 ottobre 2024 in occasione della Fiera Agricola di Abbiategrasso. I riflettori saranno accesi sulle attività a partire dalle ore 20.00. Due le categorie in gara: Alimentari e Non Alimentari. Una giuria tecnica composta da giornalisti delle testate locali valuterà i lavori, che verranno poi riproposti fotograficamente in vari social e spazi online a partire da martedì 22 ottobre, consentendo a un più ampio pubblico di esprimere le preferenze attraverso il “mi piace”.

Tema : La cura

Il tema suggerito e non obbligatorio è stato pensato in occasione di un’importante ricorrenza cittadina: quest’anno si celebrano infatti i 30 anni dell’Hospice, eccellenza abbiatense di fama internazionale nell’ambito delle cure palliative. L’invito è quindi a tematizzare la vetrine seguendo il fil rouge de La Cura, intendendo il termine non solo con accezione socio-sanitaria-assistenziale, ma anche come cura della città, del bello, della qualità e del rapporto umano con il cliente. Sarà l’ennesima, e preziosa, opportunità per rimarcare il ruolo del commercio di vicinato, imprescindibile presidio sociale, culturale e produttivo.

Sarà un week end ricco di eventi in occasione della 541esima Fiera agricola di ottobre che si terrà dal 19 al 21 ottobre, uno degli appuntamenti più partecipati dagli abbiatensi.