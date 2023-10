La Mostra Concorso Vetrine, amatissima tradizione pluridecennale, è in programma sabato 14 ottobre, in occasione della Fiera Agricola di Abbiategrasso.

Torna la mostra concorso delle vetrine

Riflettori accesi sulle attività cittadine a partire dalle ore 20, quando verranno svelate le creazioni degli operosi commercianti, che resteranno allestite anche nei giorni successivi. Due le categorie in gara: alimentari e non alimentari. Come sempre una giuria tecnica composta da giornalisti delle testate locali valuterà i lavori, che verranno poi riproposti fotograficamente su vari social e spazi online, a partire da martedì 17 ottobre, consentendo a un più ampio pubblico di esprimere le loro preferenze.

Il tema suggerito e lo stilista Moschino

Il tema suggerito e non obbligatorio, come già si è già avuto modo di esplicitare precedentemente, è la celebrazione di Franco Moschino, stilista di fama mondiale nostro concittadino, di cui ricorre il trentennale della scomparsa nel 2024. Confcommercio Abbiategrasso sta collaborando attivamente con l’associazione culturale Iniziativa Donna che, nel 2024, proporrà un’importante mostra e un ciclo di eventi in diverse location cittadine per onorare questo genio indiscusso della moda. La tematizzazione della kermesse vetrinistica rappresenta una preziosa opportunità per lanciare questo virtuoso percorso che coniuga cultura e commercio e sarà ancora una volta l’occasione per valorizzare la componente che rappresentiamo.

(Fotografia: la vetrina di Sironi Boutique vincitrice lo scorso anno del Primo Premio Assoluto)