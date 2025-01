Torna la giornata di raccolta del farmaco

Anche quest’anno, si svolge la Giornata di raccolta del Farmaco da martedì 4 a lunedì 10 febbraio. Giornata della raccolta del farmaco che quest’anno festeggia 25 anni di attività.

I farmaci raccolti saranno consegnati a 2mila realtà benefiche

I farmaci raccolti 588.013 confezioni nel 2024, pari a un valore di 5182.369 euro, saranno consegnati a 2mila realtà benefiche che si prendono cura di almeno 460 mila persone in condizione di povertà sanitaria. Il fabbisogno segnalato a Banco Farmaceutico da tali realtà supera il milione di confezioni di medicinali. Le persone potranno acquistare un farmaco da banco da donare a chi ha bisogno. I medicinali saranno ritirati dalle realtà socio assistenziali convenzionate con Banco Farmaceutico presenti nei territori del rhodense e del bollatese.

Queste le farmacie di Arese

Donare un farmaco è un gesto semplice e può essere determinante per la salute di chi non può permetterselo. Contribuisce in maniera importante al bene di chi lo riceve. Ma anche di chi lo dona. Queste le farmacie che aderiranno all’iniziativa divise per Comune: Arese: Camaldo Via Einaudi 43; Farris Via dei Platani 86; Comunale 1 Piazza Salvo D’Acquisto 14; Sant’ Anna Viale le Sempione 7.

Le farmacie di Novate Milanese e di Bollate

Queste, invece le farmacie del Comune di Bollate che hanno aderito all’iniziativa: dottor Max Pz. Martiri della Libertà (ex Centrale); Comunale 1 Via L. Da Vinci; Comunale Via Milano 9; Comunale 3 Via San Bernardo 5 (Cassina Nuova); Comunale 4 Via Martiri di Marzabotto 7; Farmacia della Corte via Magenta 33; Farmacia Iampietro Via Anna Frank 11 (Cassina Nuova) Adesioni anche da parte delle farmacie di Novate: Comunale 1 Via Matteotti 7/9; D’Ambrosio Via Baranzate 45; Comunale 2 presso centro Metropoli.