Torna la Colletta Alimentare per aiutare chi è in difficoltà

Si terrà oggi, sabato, in tutti i comuni del Rhodense l’edizione 2024 della Colletta Alimentare.

L’obiettivo di questo evento è sensibilizzare la società civile sul problema della povertà

L’iniziativa prevede la presenza di volontari presso i punti vendita aderenti della Grande distribuzione organizzata che invitano centinaia di migliaia di persone che vanno a fare la spesa a donare una parte di quanto acquistato per le persone in difficoltà.

«L’obiettivo di questo evento è sensibilizzare la società civile sul problema della povertà, richiamando ai concetti di condivisione, gratuità e carità e raccogliere alimenti attraverso le donazioni delle persone che vi partecipano secondo il principio educativo del condividere i bisogni per condividere il senso della vita», affermano i responsabili del Banco Alimentare.

Ecco i punti vendita del rhodense dove poter donare i generi alimentari

Per quanto riguarda il territorio del Rhodense ecco i punti vendita dove ci saranno i volontari. Arese: Conda via Platani, Iper via Luraghi, Eurospin via Papa, Coop via Caduti; Cornaredo: Bennet via Milano; Il Gigante via della Repubblica; Lainate, Conad via Ticino; Esselunga via Re Umberto; Lidl via Pirelli; Eurospin via Cairoli; Pero: Penny via 25 Aprile; Tigros via Sempione; Pogliano Milanese: Tigros via Garibaldi; Pregnana Milanese: Md via Marconi; Rho U2 via Bixio; Il Gigante Via San Martino; Lidl via Capuana; Penny Via San Carlo Borromeo; Eurospin via Pace 74; Eurospin Corso Europa; Settimo Milanese: Coop via Reiss Romoli; Esselunga via Antonio Gramsci. Vanzago: Conad Via Filanda.

Volontari anche nei punti vendita del Bollatese

Punti vendita anche nel Bollatese. In particolare sono cinque quelli aderenti a Bollate e due a Baranzate. Per quanto riguarda Bollatese si tratta delle Lidl di via Cattaneo e via XI febbraio, del Tigros di via Verdi, della Coop di via Vespucci e della Crai di via Papa Giovanni XXIII. A Baranzate sono il Carrefour di via Sauro e l’Esselunga di via Stella Rosa.