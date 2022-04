Torna la campagna della Lav, "Lascialo vivere", per una Pasqua "senza crudeltà"

Lega anti vivisezione

Nelle ultime settimane sono stati espositi anche nel comune di Rho i manifesti per dire stop all'uccisione di agnelli e capretti.

La Lav chiede per questa Pasqua di dedicarsi ad un menù "senza crudeltà" e 100% vegetale evitando di mangiare capretti e agnelli .

Una Pasqua a misura di animale

Ogni anno, soprattutto in vista della Pasqua ma anche del Natale, vengono allevati per la tavola quasi 2 milioni e mezzo tra agnelli e capretti.

Un numero che cala ogni anno, ma non abbastanza. In particolare, solo l’ultimo periodo pasquale ha visto la macellazione di 551.123 giovanissimi animali. (Dati Istat). 3/4 degli agnelli arrivano da Ungheria e Romania, quasi 30 ore di viaggio stipati in centinaia nei camion, senza quasi possibilità di muoversi e con la testa schiacciata sul soffitto. Sistemi di abbeveraggio non adeguati e non raggiungibili da tutti gli animali. Agnelli disidratati e stremati in .camion senza lettiera e senza acqua né cibo, trasportati in condizioni di grave privazione e stress, con soste anche di tre giorni (eccezionalmente concesse in concomitanza con le festività) all’esterno dei mattatoi.

"Durante la macellazione i cuccioli assistono impotenti all’uccisione dei loro simili, vengono storditi con una pinza per elettronarcosi quindi gli viene praticata la iugulazione (la recisione della vena giugulare)".

Dice Daniela Stancich referente Lav "