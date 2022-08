Torna sabato 10 settembre la "Caccia al tesoro nel parco" a Robecco sul Naviglio all'interno dell'area verde di Villa Terzaghi.

Torna la "Caccia al tesoro nel parco"

Dalle ore 16 di sabato 10 settembre torna la "Caccia al tesoro nel parco" in Villa Terzaghi a Robecco sul Naviglio con ingresso da via San Giovanni.

Torna l’atteso appuntamento, organizzato dalla Pro Loco di Robecco, per tutti i bambini che avranno voglia di partecipare, divertirsi insieme e mettersi in gioco. Quest’anno il tema della ricerca sarà l’acqua in tutte le sue forme.

Partenza sabato 10 settembre alle ore 16.

L’iniziativa è dedicata a tutti i bambini (indicata per bambini della scuola primaria). La partecipazione è gratuita ma i posti sono limitati con prenotazione obbligatoria scrivendo una mail a info@prolocorobecco.org (fino ad esaurimento posti).