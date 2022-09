Torna la "Buona notte bianca" dedicata ai bambini

Dieci anni di divertimento e successi per la "Buona notte bianca" di Rho che si svolgerà sabato 24 settembre nel centro cittadino.

Torna la "Buona notte bianca"

La Buona Notte Bianca compie dieci anni e torna ad animare le piazze del centro cittadino. Sabato 24 settembre, a partire dalle 15, il Comune di Rho e l’Associazione culturale Accaduerho, con la collaborazione di diverse realtà locali, propongono una lunga serie di iniziative tutte dedicate ai bambini, con giostre, spettacoli, laboratori e un trenino che attraverserà le strade della città.

Punto principale della festa sarà piazza Visconti, dove dalle ore 15 si terrà l’Holi Splash Festival: ogni 40 minuti sono previsti lancio dei colori e intrattenimento musicale con esibizioni di alcune scuole di danza: Abc, Ricordi Music School, I.N.Ballet. Giostre e gonfiabili saranno presenti in piazza e in largo don Rusconi, mentre in largo Kennedy sono previsti il teatro dei burattini e giochi a squadre a cura degli Amici di Mazzo.

Le iniziative sparse per la città

In piazza San Vittore si concentreranno diverse proposte: Infopoint di Accaduerho, la diretta radio gestita da Cluster FM; laboratori creativi di Avis e di Pandora, l’esposizione di automezzi delle forze dell’ordine con dimostrazione del gruppo cinofilo, una vendita solidale a cura di associazione Abio, oltre a palloncini e giocattoli.

In largo Mazzini è previsto un laboratorio di letture animate proposto dalla Libreria UBIK; in via Matteotti bici d’epoca esposte da Tazio Airaghi; un laboratorio di inglese e una caccia al tesoro organizzati da British Institute; lezioni di yoga per i bimbi a cura di Sonia Serpe; disegni animati a cura di Eriforio gioielli e lo shiatsu proposto da Associazione Arti per la Salute. In via Garibaldi presenti mercatini di hobbistica.

Tante le iniziative lungo via Madonna: gioco degli scacchi a cura di Massimiliano Guidi; laboratori creativi con “Isola che c'è” di Silvia Mainardi, Caminante e Lab arte in corte; esposizione di Lego a cura di Marco Merati e music street food. Dalle ore 16 alle 17 piccoli modelli sfileranno con i vestiti di Babyland Rho.

In giro per la città, un trenino e cargo bike a cura di Stripes, truccabimbi e Milano Clown Festival.

Non solo giochi, ma anche visite guidate: porte aperte al municipio (aperto al pubblico anche domenica 25, dalle 10 alle 17, nelle giornate di Ville Aperte) e al nuovo teatro civico, dove la compagnia Teatro dell’Amaca di Florencia Seabacher animerà la visita guidata. Prenotazioni a partire dalle 15 all’Infopoint di Accaduerho. Infine, la piazza di fronte all’edificio si animerà dalle 20 con il cinema sotto le stelle proposto da Maurizio Casula.