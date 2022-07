Torna la Bianca Bier fest per aiutare chi salva vite

Ritorna da venerdì 8 luglio 2022 a Magenta il Bianca Bier Fest a Magenta, la kermesse organizzata dalla Croce Bianca di Magenta e di Mesero.

La kermesse organizzata dalla Croce Bianca Milano sezione Magenta e delegazione Mesero partirà infatti nella serata di venerdì 8 luglio, e proseguirà poi durante il weekend. La location è la solita, quella della tensostruttura della piazza Mercato dove saranno attivi a partire dalle 19.30 il servizio ristoro e la possibilità di degustare pregiate birre artigianali, senza dimenticarsi poi l’intrattenimento musicale che in ognuna delle serate terrà compagnia ai magentini.

Il programma vede venerdì l'esibizione della tribute band degli 883 «Nient’altro che noi», sabato l’Oktoberfest tribute band «the mc chicken show», infine domenica chiuderà gli appuntamenti il karaoke ed happy music di «Rossella e Francesca».

Un bel ritorno quello della manifestazione, dopo lo stop forzato dovuto alla pandemia che aveva interrotto la manifestazione negli ultimi due anni che è dunque pronta ora a fare di nuovo capolino tra gli appuntamenti estivi della Città della Battaglia.

«Siamo molto carichi per la ripartenza della nostra festa - racconta uno degli organizzatori della Croce Bianca, Lorenzo Baroni - Dopo due anni di stop non vediamo l’ora di ripartire al meglio. La festa si articolerà su tre giornate e l’obiettivo è quello di raccogliere fondi per coprire i costi dell’acquisto di uno dei nostri mezzi. Tra le tante iniziative ci sarà anche la nostra lotteria, per la quale ci tengo a ringraziare gli sponsor che hanno contribuito con l’offerta dei premi. I biglietti sono in vendita e potranno essere acquistati nel corso delle serate».