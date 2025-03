Sabato 15 marzo dalle 10 alle 19 torna in centro a Rho Lo Sbaracco, la festa del commercio.

Torna in piazza a Rho lo Sbaracco

Nelle vie del centro storico, i negozianti che aderiscono all'iniziativa, propongono l'abituale appuntamento promosso dal DUC , in collaborazione con Confcommercio Rho , gli Assessorati alla Cultura e al Commercio del Comune di Rho.

Promozioni e prezzi scontati e se si acquista da 4 negozi, si riceve un gadget presso il temporary “Official Store Rho” in Piazza San Vittore.

Le modifiche alla viabilità

Il 15 marzo 2025 (rinviato al 22 marzo in caso di maltempo), per consentire lo svolgimento della manifestazione "SBARACCO" nel centro storico, verranno adottati i seguenti provvedimenti viabilistici:

Divieto di transito dalle 09:30 alle 20:00 in tutta la Zona a Traffico Limitato, comprese le strade: Via Madonna (tra Via Serra e Corso Europa) e C.so Garibaldi (tra Piazza S. Vittore e Via Dante).

Divieto di sosta dalle 09:00 alle 20:00 in C.so Garibaldi (tra Piazza S. Vittore e Via Dante), con rimozione coatta in caso di violazione.

Strade a fondo cieco: Via Bugatti, Via Livello, Via Pomè (tra Via Martiri di Belfiore e L.go Kennedy/Via Madonna), L.go Kennedy, Via Serra (tra Via Goglio e Via Madonna), Via Tibaldi, e Via Machiavelli (tra Via Goglio e Via Madonna), con accesso consentito solo ai veicoli in entrata e uscita.

Le modifiche saranno segnalate con apposita segnaletica stradale. L'ordinanza può essere revocata in qualsiasi momento per cause di forza maggiore. Eventuali ricorsi possono essere presentati entro 60 giorni.