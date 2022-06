Torna il Rotary Aid Festival al Castello Visconteo

Dopo il grande successo dello scorso anno, torna sabato 18 giugno 2022 il Rotary Aid Festival con una sola e unica serata da non perdere al Castello Visconteo.

I grandi ospiti che saranno presenti

Sul palco: Ascanio Celestini, Banda Osiris, Max Pisu, Alessandra Ierse e tanti altri. Quest’anno l’evento sarà organizzato dal Rotary Club “Parchi Alto Milanese” con l’ingresso del Rotary Club “Castellanza” ed in collaborazione con Città di Legnano e Rotaract Club La Malpensa e con il patrocinio della Famiglia Legnanese.

L’intero ricavato della serata sarà devoluto a favore del Fondo Emergenza Ucraina di Fondazione Comunitaria Ticino Olona ed automaticamente raddoppiato dalla Fondazione Cariplo per sostenere enti del Terzo Settore che offrono servizi di accoglienza ai profughi ucraini nel nostro territorio.

Dove comprare i biglietti

I biglietti sono in vendita al costo di 20 euro sul sito internet della Fondazione Ticino-Olona e da Reale mutua alla Galleria Cantoni, Gruppo Ceriani di via Saronnese 143 e Tozzo Atelier di piazza Don Sturzo 12. Grazie al contributo della Fondazione Cariplo, le donazioni raccolte saranno raddoppiate per garantire aiuto ai rifugiati ucraini.

In caso di pioggia l’iniziativa si terrà al Teatro Galleria di piazza San Magno-Galleria Ina.