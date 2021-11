Vanzago

La premiazione si terrà il 27 novembre in occasione dell'accensione dell'albero di Natale.

Dopo la pandemia e l’interruzione delle principali attività ed eventi pubblici per le misure di contenimento alla diffusione del virus, l’Amministrazione comunale di Vanzago ha fortemente voluto far ripartire nel 2021 il tradizionale Premio Calderara.

Torna il Premio Calderara

Il Premio Calderara è stato istituito per rendere pubblica riconoscenza a persone, gruppi o associazioni che

hanno contribuito alla crescita della comunità vanzaghese sia attraverso la loro personale virtù e capacità, sia

per il proprio impegno per gli altri. La premiazione si terrà il 27 novembre 2021 nel cortile del Calderara insieme all’accensione dell’albero di Natale.

Segnalazioni entro il 13 novembre

C’è tempo fino a sabato 13 novembre per inviare una segnalazione di una persona o di una associazione di

Vanzago che merita questo riconoscimento. Per farlo basta compilare l’apposita scheda presente sul sito

internet del Comune o consegnarla via mail a sindaco@comune.vanzago.mi.it oppure recarsi all’ufficio protocollo del Comune. Per informazioni, contattare la segreteria allo 02.93962212 negli orari d’ufficio.