Torna il pellegrinaggio da Corbetta a Rho

Torna sabato 17 settembre 2022 il pellegrinaggio a piedi fra il Santuario della Beata Vergine dei Miracoli di Corbetta alla Madonna Addolorata di Rho.

Il pellegrinaggio da Corbetta a Rho

Torna il 17 settembre il pellegrinaggio dei fedeli che unisce le due parrocchie di Corbetta e Rho. La preghiera sarà rivolta principalmente all’inizio del nuovo anno pastorale e sociale, per la pace nel mondo, per la libertà religiosa e per i cristiani che soffrono a causa della fede. Infine anche per i giovani e per quanti sono alla ricerca di un lavoro.

Dalle 16 ci sarà la celebrazione della Santa Messa vigiliare presso il Santuario della Beata Vergine

dei Miracoli di Corbetta. Alle 17 l'inizio del cammino. Il cammino seguirà poi questo itinerario: Cappella dei Santi Martiri del Lazzaretto di Vittuone alle 18; la Chiesa di S. Maria della Brughiera di Bareggio, alle 19; Madonna della Cascina Comune a Pregnana alle 20 e infine il Santuario di Rho alle 21.00 con il passaggio attraverso la Porta Santa.

Come partecipare

È possibile percorrere anche un solo tratto del Pellegrinaggio unendosi ai pellegrini nei luoghi e nelle ore indicate.

Dalle ore 20 sarà aperto il Santuario di Rho con la proposta di un tempo di preghiera in attesa dell’arrivo dei pellegrini. Corbetta è raggiungibile in treno linea Milano - Novara - Torino o chiamando la libreria San Vittore di Rho, il Santuario o la Chiesa parrocchiale di Corbetta si può prenotare un bus-navetta per l’andata e/o il ritorno.

Per informazioni chiamare la Libreria S. Vittore Rho, Piazza S. Vittore 3, allo 02/9302113.