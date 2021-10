Domenica in Fiera

Dopo la cerimonia della scopertura dei Cenci, domenica la 42esima edizione del Palio di San Pietro

Torna il Palio di San Pietro ad Abbiategrasso

Tutto pronto per la 42esima edizione del Palio di San Pietro, un momento per ricominciare dopo un anno e mezzo di pandemia: l'appuntamento è per domenica 10 ottobre, con l'evento che si svolgerà in memoria di don Luigi Alberio. Alle 9.30 la Santa Messa sarà celebrata con la tradizionale benedizione dei cavalli, dei capitani e dei fantini all'oratorio San Giovanni Bosco. Quindi alle 16.30 alla Fiera di via Ticino la sfilata storica ed il Palio. L'accesso alla pista sarà consentito solo ai possessori di Green Pass. Mossiere della gara sarà Gennaro Milone.

I fantini ed i cavalli delle cinque contrade

Questi i fantini ed i cavalli: Alessandro Chiti detto Voragine di Siena per la contrada Gallo in sella ad Audace da Clodia. Jacopo Pacini da Siena per la contrada Piattina con Sintenzia di Gallura. Il senese Alessandro Cersosimo per la contrada San Rocco con il cavallo Uan King. Il legnanese Pippo Belloni per la contrada Legnano, ancora da annunciare il destriero. Infine Giacomo Lo Manto di Asti per contrada Primavera Cervia con il cavallo Aresb.

La cerimonia della scoperta dei due Cenci

La scorsa domenica le contrade sapietrine hanno sfilato ad Abbiategrasso per la cerimonia della scopertura dei Cenci. Le due opere vincitrici del tradizionale concorso quest'anno sono quelle di Viola Lorenzetti ed Allyson Teran dell'istituto Terzani. I due cenci sono stati scoperti dall'assessore Eleonora Comelli, tra squilli di trombe e rulli di tamburi da parte dei Musici di San Secondo di Asti.