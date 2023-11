Appuntamento con il mercatino enogastronomico domenica 12 novembre a Morimondo: bancarelle nella corte dei Cistercensi dalle 10.

Torna il Mercatino enogastronomico a Morimondo

Continuano gli appuntamenti di gusto con le eccellenze a chilometro sincero del MEC-Mercatino Enogastronomico della Certosa: a Novembre la data da segnare sul calendario è quella di domenica 12 Novembre. Stessi orari, stessa squadra di produttori perché squadra vincente non si cambia. E stessa ambientazione in quel di Morimondo, alle porte di Milano: borgo slow, bandiera arancione e nella lista dei 24 Borghi lombardi più belli d’Italia.

Il catalogo del gusto a chilometro sincero del MEC-Mercatino enogastronomico si metterà in mostra nella suggestiva Corte dei Cistercensi a partire dalle 10: saranno presenti riso del Pavese, salame di Varzi, formaggi e salumi dell’Oltrepò, le pluripremiate offelle di Parona. Non mancheranno inoltre praline e pasticceria secca, grappe e birra artigianale. Ed ancora miele, vini, salumi di suino e d’oca, pasta fresca, confetture, distillati, olio. Nel ricco catalogo del MEC anche semi rurali, antichi e rari in agricoltura bio-rigenerativa, senza l'uso di prodotti chimici; prodotti rifermentati, kefir, fermenti probiotici. Tra i banchi del mercato anche prodotti di bellezza, creme e saponi naturali e nutrienti per la pelle.

Cosa vedere a Morimondo

Ma Morimondo è anche e soprattutto un gioiello immerso nel verde del Parco del Ticino ed un complesso monastico ricco di storia. Tra gli eventi in programma nella seconda domenica di novembre 2023 un concerto in Abbazia alle 17 quando si esibiranno il coro degli Alpini di Abbiategrasso e quello di Marostica. Inoltre nell’arco della giornata (previa prenotazione scrivendo a fondazione@abbaziamorimondo.it o chiamando lo 02 9496 1919) è possibile prenotare visite guidate con accompagnamento di operatori alle 11 e alle 15. Sempre su prenotazione chi lo volesse può, infine, visitare anche il Museo dell’Abbazia comprendente i beni dell’Ospedale Maggiore e provenienti da cappelle e oratori presenti in quelle che un tempo erano le grange del complesso monastico. Tra i musei presenti in loco anche il Museo d’ Arte Sacra sito in via Comolli (info e prenotazioni al 347 4481144).