Torna "Gagian in festa" l'1 e il 2 ottobre

Torna ad inizio ottobre "Gagian in festa", l'appuntamento organizzato da Pro Loco e Comune con con molte iniziative rivolte ai cittadini.

Gagian in festa dal 1 ottobre

Le date clou saranno quelle di sabato 1 e domenica 2 ottobre, dove Pro Loco Gaggiano ed il Comune propongono un’offerta di iniziative ricca e variegata che se rivolge ad un ampio pubblico.

Per sabato 1 ottobre ci sarà dal mattino l’inaugurazione della mostra fotografica “q.b. il lato oscuro del cibo” di Rizzo e Anelli, che hanno ricevuto la menzione d’onore al concorso internazionale European Photography Awards; nel pomeriggio il FAI Delegazione Sud Ovest Milano organizza un’escursione libera in bicicletta dal titolo “pedalando per la cascine del Parco Sud” con visite accompagnate presso alcune cascine locali. Dal tardo pomeriggio, Street Food festival e in serata concerto del gruppo “The Funky Machine”.

Domenica 2 ottobre ci saranno le esposizioni di hobbisti, artigiani, mercatino dell’usato e vintage e artisti per tutto il giorno nelle vie del centro; 4 sono i Cortili Aperti per visite sia libere che guidate dall’Associazione il Rachinaldo (con due partenze programmate, alle 11 e alle 15). A pranzo la tradizionale risottata all’aperto, nel pomeriggio la sfilata di moda “Aperifashion” ed in chiusura alle 21 il concerto del Corpo Musicale di Gaggiano 1854. Negozi aperti.

Tutto il giorno per i bambini Gonfiabili, Magia Itinerante, Spettacolo di bolle e Truccabimbi; non mancheranno infine le associazioni sportive gaggianesi che hanno aderito e che faranno dimostrazioni dei loro sport.

La altre iniziative in programma

Sabato 8 ottobre appuntamento immancabile con la compagnia teatrale CODOS per lo spettacolo in milanese “Ocio Ada…’arda Ida”.

Il programma viene anticipato da iniziative della Comunità Pastorale di Gaggiano per i giorni 27 Settembre (incontro in Auditorium con Don Burgio, cappellano del carcere minorile Beccaria ed il Prf. Padovano, criminologo per parlare di Cammini educativi: strade che aprono a un futuro di speranza) e 30 Settembre (con la rassegna di Canto Corale Pregar Cantando alla sua 31°ed). Propongono inoltre un appuntamento con la spiritualità di un grande poeta, Franco Battiato (venerdì 7 ottobre) ed una serata pub con band giovanili (sabato 8 ottobre).

Dopo il grande successo della Notte Bianca di Luglio, Gaggiano torna a proporre un momento di festa, cultura e condivisione.

Per maggiori informazioni: www.comune.gaggiano.mi.it, www.viviamogaggiano.it, info@prolocogaggiano.it