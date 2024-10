Torna funzionante il cancello automatico del cimitero di Vittuone

Ottobre, che insieme a novembre è la stagione tradizionalmente dedicata alla cura dei cimiteri, riserva qualche novità anche per il cimitero di Vittuone.

Vittuone, ripristinato il cancello automatico del cimitero

In primo luogo l'Amministrazione ha provveduto in settimana a ripristinare l'apertura e la chiusura automatica del cancello posto sull'uscita che si affaccia su via Milano, come ha spiegato in un suo intervento alla cittadinanza il sindaco Laura Bonfadini:

«La chiusura del cancello posteriore il venerdì pomeriggio e la domenica è legata al fatto che il custode, in quei giorni, non è presente e, di conseguenza, non può chiudere manualmente il cancello. Il problema riscontrato in queste settimane è stato legato al guasto contemporaneo della parte elettrica e della parte meccanica, per il quale si è resa necessaria la sostituzione dei pezzi, non facilmente reperibili».

Assieme al funzionamento automatico del cancello ritorna inoltre l’orario invernale del camposanto cittadino: dal primo ottobre al 31 marzo 2025 il cimitero sarà aperto dalle ore 8.30 del mattino fino alle 16.45, con orario continuato e chiusura nella giornata del lunedì.