Torna dopo 5 anni la Milano-Rapallo, una corsa in linea maschile di ciclismo su strada, che si snoda da Milano a Rapallo, attraversando splendidi paesaggi italiani con partenza da Albairate e Ozzero.

Torna ad Albairate dopo 5 anni la partenza della Milano-Rapallo

La gara, che ha preso il via nel 1946, è diventata un appuntamento imperdibile per i ciclisti della categoria Elite/Under-23, con poche interruzioni nel corso degli anni.

L'edizione di quest'anno prevede, il giorno 28 settembre 2024, il ritrovo dei concorrenti presso il Comune di Albairate, in via Alla Brera, dalle ore 8,30. Dopo il trasferimento, la partenza ufficiale è fissata alle 12,00, in località Soria Vecchia nel Comune di Ozzero. La gara attraversa le province di Pavia, Alessandria e Genova. E' famosa per la sua planimetria unica e i paesaggi mozzafiato, attirando l'attenzione di squadre italiane e straniere, al link: 59^ MILANO - RAPALLO - Strada (federciclismo.it) è possibile trovare tutte le informazioni relative alla Gara.

Vista l'importanza dell'evento sportivo, abbiamo il piacere e l'onore di invitarvi alla presentazione della Gara Ciclistica che si terrà il giorno 14 settembre 2024 alle ore 17,00 presso la Sala Consiliare e al ritrovo dei concorrenti il giorno 28 settembre dalle ore 8,30 presso il Comune di Albairate.