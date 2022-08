Torna a settembre la "Grande festa dello sport e del volontariato"

Torna domenica 11 settembre a Busto Garolfo la "Grande festa dello sport e del volontariato" per riunire e festeggiare con tutte le associazioni del paese.

Dopo gli anni complicati caratterizzati dalla pandemia di CoVid-19, l’Amministrazione comunale di Busto Garolfo ha deciso di celebrare lo sport di paese con la seconda edizione della Grande Festa dello Sport e del Volontariato.

Domenica 11 settembre, a partire dalle ore 10, così, tutti gli impianti del Centro Sportivo comunale apriranno i battenti per ospitare cittadini ed atleti bustesi.

Il momento conclusivo dell’evento sarà alle 18, quando comincerà la spettacolare sfilata delle Società sportive e delle Associazioni di Volontariato che, con i loro colori, percorreranno la pista d’atletica dell’impianto comunale. Viene confermata la partnership con le Associazioni di volontariato:

Anche attraverso questo evento ci si auspica un rilancio della Consulta del Volontariato, dopo le difficoltà connesse alla pandemia. Questa festa rappresenta anche una grande occasione di crescita per la Consulta dello Sport, molto attiva nell’organizzazione dell’evento.

“Le Amministrazioni cambiano, le realtà associative restano - commenta l’Assessore Carnevali -. Ecco perché la costruzione di un organo come la Consulta dello Sport mi pare estremamente importante: può essere garanzia di continuità ed è condotto da veri e propri ‘addetti ai lavori’, in grado di consigliare al meglio le varie Amministrazioni. Dopo le difficoltà degli ultimi anni, stiamo lavorando per far crescere questo tavolo, così che possa affermarsi come punto di riferimento dello Sport bustese”.