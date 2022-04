Torna a giugno in Fiera il Salone del mobile arrivato alla 60esima edizione

L'esposizione internazionale

Tutti i padiglioni della fiera di Rho Milano saranno pieni di espositori e visitabili.

Si potrà visitare nei padiglioni della Fiera di Rho dal 7 al 12 giugno il Salone del Mobile arrivato quest'anno alla sua sessantesima edizione.

Tutti i padiglioni aperti a pubblico ed espositori

Dopo la parentesi Supersalone, momento importante di ripartenza che ha visto la luce nel 2021, tutti i 24 padiglioni di Rho Fiera Milano verranno occupati dal 7 al 12 giugno prossimo: 200mila mq di superficie per 2.000 espositori, il 25% stranieri, in un’edizione che si preannuncia storica. È infatti la numero 60.

Sette le manifestazioni attese: il Salone Internazionale del Mobile, il Salone Internazionale del Complemento d’Arredo e Workplace3.0, le biennali EuroCucina (con l’evento collaterale FTK: Technology For the Kitchen) e Salone Internazionale del Bagno, S.Project e SaloneSatellite con i suoi 600 talenti under 35, quest’anno per la prima volta posizionato nei primi due padiglioni della fiera.

Una serie di eventi da non perdere

Senza contare i Talks con Chiara Alessi, Maria Cristina Didero e Beatrice Leanza, l’installazione Design with Nature curata da Mario Cucinella nel padiglione 15, il grande evento a Milano intitolato La scatola magica curato da Davide Rampello e altro ancora.

Tanti contenitori che prenderanno vita nella creatività e nei progetti delle aziende, pronte ad esporre i loro prodotti dopo la lunga assenza forzata dalla pandemia. Abbiamo cominciato a scoprirli online con il progetto Unboxing Salone 2022, questa settimana con il focus sugli imbottiti.