Tombola, merenda e una calza per tutti: Parabiago ha festeggiato la Befana

Una calza della Befana personalizzata per ogni bambino che vi ha partecipato. E' stato questo il fulcro dell'iniziativa andata in scena ieri, domenica 5 gennaio, in via Brisa, nel quartier generale della Pro Loco di Parabiago, dove in tanti tra bambini e famiglie sono stati protagonisti del momento di festa.

Tante le sorprese: dalla tombola alla merenda per tutti

Un pomeriggio ricco di sorprese, partito dalla tombola e culminato con la merenda dedicata proprio ai più piccoli. Questi ultimi sono stati destinatari dell'ennesima iniziativa ben riuscita e che ha portato la firma dell'associazione che opera in favore del territorio.

"Buona la prima: l'anno è cominciato nel modo giusto"

Il bilancio tracciato dagli organizzatori è positivo: