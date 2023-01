Titoli di coda per il corso di italiano al femminile

A Cuggiono è terminato il secondo corso di Italiano per donne straniere. Promosse dall’assessorato alla Persona in collaborazione con il Centro Sociale; le lezioni hanno visto la partecipazione di signore di diverse nazionalità.

La soddisfazione delle partecipanti

Tutte soddisfatte dei propri progressi le donne di origine straniera che a Cuggiono hanno preso parte al corso di italiano organizzato da Comune e Centro sociale nei mesi scorsi. Queste ultime hanno già chiesto l'attivazione di un nuovo corso.

"Centrato l'obiettivo della socializzazione", dice l'assessore Longoni

«Come la prima edizione anche questa ha avuto un grande successo e siamo contenti di essere riusciti a centrare l’obiettivo – ha commentato Serena Longoni, assessore ai Servizi Sociali – Scopo principale del corso è la relazione, far incontrare le persone che arrivano da diversi Paesi stranieri e hanno scelto di vivere qui, e naturalmente la conoscenza della lingua che è fondamentale per l’integrazione e per far sì che queste signore si sentano accolte e partecipi della vita della comunità. Queste donne sono conviviali e donano volentieri nel momento in cui si sentono accolte, conoscerle è emozionante. Ringrazio il personale dell’ufficio alla persona che ha seguito il progetto e tutti i volontari che si sono resi disponibili per tenere le lezioni del corso».

La cucina capace di unire

Alla festa finale assaggio di dolci tipici dei Paesi di origine delle partecipanti.