Tigros apre un nuovo punto vendita nel milanese

L'inaugurazione

L'apertura domani mattina, 16 marzo 2022, in via Sempione a Pero.

Mercoledì, 16 marzo 2022, apre a Pero, in via Sempione 166/B, un nuovo supermercato TIGROS, il settantaduesimo della catena varesina.

Il nuovo supermercato

Il punto vendita si inserisce nel processo di evoluzione dell’Azienda e di maggiore presenza nell’area del capoluogo Lombardo con la propria offerta di qualità, conveniente ed al passo con le nuove necessità dei consumatori. Nel nuovo TIGROS i clienti potranno trovare una proposta ricca e sempre nuova di idee e sapori accuratamente selezionati nei reparti ortofrutta, panetteria-pasticceria, macelleria, gastronomia, pescheria oltre a una vasta scelta di prodotti confezionati.

La scelta nei reparti del fresco

Ci sono oltre 70 prodotti di frutta e verdura a 1 euro sempre, 12 mesi l’anno; al centro la stagionalità dell’ortofrutta dove si trovano, tra le diverse referenze, i prodotti della linea “Merita l’Assaggio”. Si tratta di una selezione di frutta e verdura di stagione di altissima qualità con un gusto particolare dovuto al luogo di origine e ai metodi di

coltivazione. Alcuni esempi sono: le Mele Scilate Envy, i Kiwi Hayward italiani, il Mandarino Tardivo di Ciaculli, le Fragole Candonga e i Pomodori di Pachino I.G.P. Datterino, Piccadilly, Marinda e Ciliegino. La carne di suino, pollo e tacchino è 100% italiana e tutta la carne bovina è di Scottona di filiera; i prodotti del reparto panetteria-pasticceria sono preparati nei Laboratori TIGROS a Cassano Magnago in provincia di Varese; il pane, nelle sue diverse varietà, viene sfornato ogni notte e le torte sono preparate dai pasticceri secondo ricette artigianali. In pasticceria è possibile trovare monoporzioni, pasticceria mignon, crostate nonché torte con crema e panna.

Pesce e formaggi

Il banco pescheria servito ha un ricco assortimento di pesci interi, filetti, tartare e tantissimi pronti da cuocere. Nel reparto è presente anche la friggitoria con pesce pronto da gustare e fritto in reparto più volte al giorno; oltre 100 tipi di formaggi e 50 di salumi selezionati tra le migliori D.O.P. e I.G.P. Italiane e i piatti pronti come antipasti, primi, secondi e contorni;

I “Prodotti del Mese”

Ogni mese TIGROS propone ricette speciali e stagionali per provare sempre gusti diversi. Le ricette in edizione limitata di marzo sono La Torta del Mese: crostata pere, bergamotto e gocce di cioccolato; La Pasta del Mese:

pansotti con borragine; gli Gnocchi del Mese: con asparagi; La Zuppa del Mese: pasta e fagioli saporita; Il Croissant del Mese: pain au chocolat; l’Hamburger del Mese: tirolese con carne di Scottona speck e timo; la Pizza del Mese: salamino, gorgonzola e olive Riviera.

Si ricorda inoltre “La Convenienza Sempre garantita TIGROS”: non si tratta di una promozione, ma di oltre 1.900 prodotti a prezzi convenienti, ogni giorno dell’anno. Per il punto vendita di Pero è riservato un volantino speciale “Sottocosto d'Apertura” con numerose offerte superiori al 50% di sconto, dal 16 al 21 marzo. Il punto vendita è dotato di un parcheggio esterno con 3 postazioni di ricarica per le automobili elettriche.

In cassa è possibile pagare le bollette ed utilizzare i buoni pasto, sia cartacei che elettronici, e i moderni metodi di pagamento come Satispay e Bancomat Pay. A Pero e nei comuni limitrofi è anche attivo TIGROS @Casa, il servizio che permette di fare la spesa online su tigros.it e riceverla a domicilio nel giorno e all’ora scelti. La consegna è gratis sopra i 90 euro fino a fine agosto 2022.

Dal 23 marzo sarà anche disponibile TIGROS Drive, il servizio che permette di fare la spesa online e passare a ritirarla, all’ora prescelta, nell’area dedicata all’esterno del supermercato di Pero.

ORARI DI APERTURA

Dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle 21.00

La domenica dalle 8.30 alle 20.00