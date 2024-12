"The sound of christmas" il 13 dicembre ad Arluno

La Chiesa dei SS. Apostoli Pietro e Paolo, ad Arluno, sarà la suggestiva cornice del concerto di Natale: venerdì 13 dicembre alle ore 21, il Coro Sinfonico e l’Orchestra dell’Accademia Amadeus, diretti dal Maestro Marco Raimondi, presenteranno "The Sound of Christmas", una celebrazione della bellezza e della pace del Natale, intrecciando tradizioni e modernità attraverso brani che spaziano da classici come Stille Nacht e Adeste Fideles a pezzi emozionanti come Somewhere in My Memory e Happy Xmas.

Il viaggio musicale sarà arricchito dalle note di Cantique de Noel, Jingle Bells e altre melodie che evocano la magia delle festività.

L’evento è organizzato con il patrocinio del Comune di Arluno, in collaborazione con la Parrocchia SS. Pietro e Paolo e con il supporto della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate e di Ccr Insieme Ets, il braccio operativo della banca che gestisce la mutua di comunità dei soci.

"La tradizione dei canti natalizi, con la loro capacità di unire persone di tutte le età intorno a un messaggio di pace e speranza, è una testimonianza del valore delle nostre origini. I canti di Natale non sono solo musica, ma una forma di narrazione che attraversa le generazioni, portando con sé storie di fede, solidarietà e calore umano”, ha detto Il presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, Roberto Scazzosi.

Il sostegno del territorio

Il Credito Cooperativo affonda le sue radici nei principi del mutualismo e della solidarietà, strettamente legati ai valori cristiani che ne hanno ispirato la nascita e guidano tuttora il suo operato. L’attenzione alla persona, la centralità della comunità e la promozione del bene comune non sono solo ideali, ma pratiche quotidiane che riflettono il messaggio cristiano di amore, giustizia e servizio agli altri.

Anche attraverso il sostegno di iniziative come questa nel territorio vogliamo augurare a tutti un felice Natale."

L’ingresso al concerto è libero e aperto a tutti, fino ad esaurimento posti. Per chi desidera ulteriori informazioni o vuole prenotare, è possibile contattare l’organizzazione tramite il sito www.ensembleamadeus.org, via WhatsApp al numero +39 320 294 4438, o scrivendo a info@ensembleamadeus.org.