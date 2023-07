Tessere, una nuova associazione per Magnago e Bienate

Una nuova associazione culturale a Magnago.

Nasce Tessere, una nuova realtà ricreativo-culturale

Si chiama Tessere è stata presentata nel chiostro del Centro sociale anziani di Bienate. L’incontro si è svolto alla presenza del sindaco Dario Candiani, di molti rappresentanti dell’Amministrazione tra i quali l’assessore alla Cultura Federica Berlanda e di referenti delle diverse associazioni locali nonché di un numeroso pubblico. A presentare il progetto è stata la presidente Manuela Lietti, affiancata dalle altre componenti del consiglio direttivo Cecilia Sebastiani, vicepresidente, Paola Zavattaro, segretaria, e Lorena Ziprandi, tesoriera.

Arte, teatro, scienza, storia e formazione gli ambiti di interesse

L'associazione nasce al fine di contribuire attivamente ad arricchire e diversificare la vita culturale della comunità locale. Attraverso un modus operandi apartitico, apolitico, antirazzista e laico, volto alla pace e alla convivenza, la prassi di Tessere si traduce nell’organizzazione di attività trasversali per la tipologia e per il pubblico che vuole coinvolgere ed è finalizzata ad attività ricreativo-culturali in ambito artistico, teatrale, scientifico, storico, formativo.

Un nome che evoca dinamismo e progettualità

Ma perché Tessere? Lo ha chiarito la presidente Manuela Lietti durante il discorso di apertura:

"Il nome dell’associazione è un omaggio al verbo tessere, termine dalle molteplici implicazioni semantiche, verbo evocativo ma pragmatico che si riferisce alla danza alternata di ordito e trama che, ripetendosi dà vita a una delle attività più antiche della storia umana e che ha plasmato a lungo l’identità produttiva e culturale, persino la forma mentis del territorio locale: l’arte della tessitura, votata alla produttività e all’efficienza. Nel vocabolo tessere ritroviamo il dinamismo, la progettualità in divenire di un gesto che, pur dipartendo dalla concretezza della materia, crea nuovi orizzonti spazio-temporali, coniuga la dimensione fisica e metafisica e si rivela capace di aprirsi e aprirci alle più disparate possibilità immaginative e programmatiche. Il verbo tessere non pone l’enfasi su un prodotto finito, ma sul processo che porta alla sua creazione, attraverso una presenza partecipata e collettiva: ogni filo del telaio è elemento fondante, ha valenza in sé e per sé ma anche alla luce della sua interazione con gli altri. Il logo dell’Associazione ben esemplifica la vitalità sottesa all’azione di tessere: in esso i fili policromi e il loro fluttuare nello spazio sono metafora delle infinite potenzialità della volontà del fare, dell’individuo in quanto singolo ma anche della sua dimensione comunitaria".

L’agenda di Tessere partirà a pieno ritmo dall’autunno 2023, con una serie di attività che riflettono gli interessi poliedrici dell’associazione.