Con la primavera tornano gli appuntamenti da non perdere all'ombra dello storico, ed ormai quasi completamente ristrutturato, Castello Visconteo di Cusago.

75 espositori

Domenica 21 aprile appuntamento con la terza edizione di “Cusago crea”, evento organizzato e promosso dall'Associazione Culturale ViviAmo Cusago.

Nell'incantevole cornice del borgo medioevale potrete trovare ben oltre 75 tra artigiani, hobbisti ed espositori che metteranno in mostra ed in vendita le proprie creazioni. Se pensate di passeggiare in mezzo alle "solite bancarelle" siete in errore : tra le tantissime richieste di partecipazione pervenute, gli organizzatori hanno scelto gli espositori di qualità ed originali.

Grandi spettacoli

Domenica 21 aprile Vi aspetta a Cusago una giornata ricca di idee da conoscere ed acquistare, e a tutte le ore saranno disponibili attività creative per adulti e Bambini, musica dal vivo, artisti e molto altro ancora da condividere con il pubblico ed i visitatori presenti.

Alle 11.30 Mago Starman ti aspetta per farti conoscere il Regno di Fantasylandia, mentre alle 15.30 e alle 17.00 grande spettacolo di "Vox Mundi" : un coro tutto al femminile che vi lascerà senza fiato!

Davvero un'occasione da non perdere, sarebbe un peccato non esserci: vi aspettiamo domenica 21 aprile dalle 9.30 alle 19 per la grande festa di Cusago Crea.

Ricordiamo che il prossimo weekend, 13 e 14 aprile, nella cornice dei prati del Castello Visconteo, XIV sec. torna la 18^ edizione di “Cusago in fiore” mostra mercato di piante e fiori, sapori della terra, antiquariato, decorazioni a tema.