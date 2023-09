Terry ed Adi, un matrimonio senza barriere

Terry ed Adi si sono sposati: lei è consigliere comunale a Rescaldina, lui uno dei primi profughi africani arrivati a Legnano.

Terry ed Adi, il sì oltre le barriere

Mariateresa Nasta e Seydou Adingra hanno detti sì. Hanno tutti e due 30 anni. Lei è consigliere comunale di maggioranza a Rescaldina, educatrice alla scuola Santi Magi di Legnano e attiva nell'Avis Legnano, lui (originario e scappato dalla Costa d'Avorio) uno dei primi profughi africani arrivati a Legnano (era il 2014) e ora mediatore culturale alla Fondazione Somaschi e Oss nel Centro disabili di Tradate. Le nozze si sono svolte nei giorni scorsi, a dimostrazione che l'amore non conosce nè confini nè barriere.

Come è sbocciato l'amore e il loro messaggio

"Ci siamo conosciuti alla fermata dell’autobus - racconta Mariateresa - Adi terminava il dopo scuola, all’oratorio Santa Teresa e io finivo la mia giornata di servizio civile in Avis a Legnano. Eravamo talmente intenti nel conoscerci che ci siamo dimenticati di timbrare i biglietti e, alla fermata dopo, salirono i controllori e ci diedero la multa!". E ricordano: "Mai aver paura dell'amore!". Un ringraziamento lo mandano a tutti quelli che sono stati loro vicini, in primis persone come "Mamma Monica" ossia Monica Berna Nasca attuale assessore alla Quotidianità di Legnano e nel 2014 consigliere comunale di maggioranza che aveva seguito da vicino l'accoglienza dei profughi a Legnano.