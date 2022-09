Terminati i lavori nelle scuole comunali

Durante i mesi estivi, approfittando della interruzione dell’attività scolastica, sono stati realizzati lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria nelle scuole comunali di Rho. Lavori che, come ogni anno, servono per rendere le strutture più accoglienti per i ragazzi, i docenti e tutto il personale.

Lavori ordinari e straordinari alle scuole

Alla scuola secondaria di primo grado “Tommaso Grossi” è stato realizzato il rifacimento di tutti i bagni, ultima fase di una serie di interventi strutturali messi in atto negli ultimi dieci anni, che hanno portato all'eliminazione dell'amianto e all'efficientamento energetico dell’edificio, cambiandone il volto.

Il nido e la scuola dell'infanzia “Grazia Deledda” sono stati interessati da importanti interventi, che erano stati avviati nel 2020 dalla giunta Romano e avevano incontrato rallentamenti a causa della pandemia. Il nido (dove è stato realizzato un nuovo ingresso e sono stati riorganizzati gli spazi interni) ha riaperto il 30 agosto, mentre la scuola dell’infanzia ha riaperto lunedì 5 settembre. In tutto il complesso sono stati sostituiti tutti i pavimenti e tutti gli infissi, è stato rimosso l’amianto riscontrato, sono stati installati un nuovo impianto di riscaldamento, un nuovo impianto elettrico ed è stata attivata una nuova illuminazione con luci led. Al termine sono stati rifatti i controsoffitti e sono stati imbiancati tutti i locali interni.

I lavori di copertura della scuola d'infanzia

Oltre a quanto già programmato sono stati inseriti, per una spesa pari a 240mila euro, anche l’intervento sulla facciata e l’illuminazione esterna nel giardino con Led a basso impatto energetico. Nel corso di questo mese di settembre inizieranno i lavori per sistemare la copertura della primaria “Deledda” con un investimento pari a 650mila euro. Si sono conclusi, da qualche settimana, i lavori di rifacimento della guaina di copertura della scuola dell'infanzia “Mario Lodi” in via dei Ronchi, iniziati la scorsa primavera. Anch'essi progettati nel 2020, per una spesa pari a 200mila euro, erano stati sospesi nel 2021 in seguito a verifiche sulla presenza di amianto nel materiale da rimuovere. Portati a termine tutti i controlli necessari, il cantiere ha potuto riprendere il corso normale delle lavorazioni necessarie e ora i lavori sono stati finalmente ultimati.

Alla primaria Salvo D’Acquisto i genitori degli scolari hanno realizzato l’imbiancatura delle aule utilizzando materiali forniti dall’amministrazione comunale. Anche la palestra può contare su una nuova imbiancatura.

A servizio della scuola di via Chiminello è stato rifatto un tratto di rete fognaria; alla materna “Pascoli” di via San Martino sono stati modificati i canali di copertura dei troppo pieni.

Sono state anche realizzate piccole manutenzioni in diversi plessi. Alla secondaria di via Tevere sono state sostituite le tapparelle, controllati i serramenti ed effettuati interventi sugli impianti termici. Alla primaria, sempre in via Tevere, sono stati sostituiti nell’atrio 6 fan-coil con radiatori tubolari in acciaio a grande estensione, in modo che il loro funzionamento anche per irraggiamento compensi sia l'altezza dei locali sia la forte presenza di elementi vetrati.