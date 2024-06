Terminata la pista ciclabile di via Ospiate, manca soltanto la segnaletica

Il monitoraggio dei cantieri di Rho la città che cambia prosegue. Nei giorni scorsi, il Sindaco Andrea Orlandi, accompagnato dal Vicesindaco Maria Rita Vergani, dagli assessori competenti e dai tecnici, ha visitato diversi cantieri avviati nei mesi scorsi.

Case e pista ciclabile, progetti finanziati grazie al Pnrr

Per quanto riguarda la frazione di Mazzo, la visita si è concentrata sulla riqualificazione degli immobili di via Rosselli, di proprietà comunale, e sulla pista ciclabile di via Ospiate. Entrambi i progetti sono finanziati dal PNRR nel Programma PINQUA CO4 Regeneration di Città Metropolitana di Milano, per il miglioramento della qualità dell’abitare.

Nelle case di via Rosselli ultimato il 70% dei lavori

In via Rosselli 8 la posa del nuovo cappotto esterno è in via di ultimazione, ha superato il 70 per cento delle superfici. Le finiture sono terminate nel 60 per cento degli spazi interessati dal cantiere. Si dovrà a breve procedere con la sostituzione dei serramenti e con la posa di impianti fotovoltaici e a ventilazione meccanica controllata. Il colore scelto per le facciate è verde salvia. In via Rosselli 4 invece le facciate sono grigio chiaro per la parte abitativa e rosa scuro per ogni corpo scale. Qui il 70 per cento del cappotto è ultimato, per le finiture serve ancora tempo. Mancano infissi e tapparelle e ancora va sistemato il tetto.

Pista ciclabile ultimata, manca solo la segnaletica orizzontale

La pista ciclabile lunga quattrocento metri, realizzata lungo via Ospiate, accanto alle case di via Rosselli, è ultimata al 97 per cento: mancano solo la segnaletica orizzontale e due cartelli che indichino il passaggio riservato alle biciclette e ai pedoni. Il nuovo tratto è compreso tra via Tommaso Grossi e via Morandi. E’ stato progettato per connettere piste ciclabili già realizzate, dando vita a un percorso in sicurezza.

Soddisfazione dell'assessore Valentina Giro

Lo strato di base in conglomerato bituminoso è stato delimitato da cordoli in calcestruzzo, i pali dell’illuminazione sono stati spostati per dare maggiore spazio a biciclette e pedoni - afferma l'assessore Giro - Quando le opere di questa parte della città saranno ultimate, il Sindaco visiterà anche l’area fitness nel parco di via Rosselli, dove gli interventi sono a buon punto ma si attende la posa dei giochi per i bambini.