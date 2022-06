Terminal 1 Malpensa: potenziata la Polizia Locale

Potenziamento dei servizi di Polizia locale presso il Terminal 1 di Malpensa attualmente di competenza del solo Comune di Ferno.

Lo prevede il protocollo d'intesa sottoscritto nel pomeriggio a Ferno, presso la Palazzina Enac, dall'assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato, insieme alla Prefettura di Varese, Enac, Sea e ai Comuni di Ferno, Gallarate Busto Arsizio e Vizzola Ticino.

Il documento consente un notevole potenziamento dei servizi di Polizia locale grazie al supporto che i Comuni di Busto Arsizio e Gallarate, in particolare dai loro Comandi, forniranno a quelli di Ferno e Vizzola Ticino. Gli agenti, infatti, si impegneranno oltre il loro orario di normale servizio ed anche in orari particolari quali quelli festivi o serali.

"In considerazione dell'intenso traffico dovuto alla ripresa post pandemia e all'attuale chiusura del Terminal 2 - ha affermato De Corato - occorreva mettere in atto una strategia sovra comunale il cui fulcro è la collaborazione interistituzionale. Su richiesta del sindaco di Ferno - ha proseguito - il mio Assessorato si è fatto promotore dell'iniziativa presso la Prefettura di Varese che ha raccolto l'invito e ha contribuito fattivamente alla realizzazione del protocollo. Ciò perché sono necessari adeguati controlli e servizi di vigilanza, fondamentali per aumentare la sicurezza dei passeggeri in transito, della circolazione stradale, delle attività legittime di trasporto pubblico e anche di assistenza ai viaggiatori nelle aree antistanti l'aerostazione. Il tutto anche in considerazione dell'aumento dei tassisti abusivi. Fenomeno di particolare rilevanza per la sicurezza dei viaggiatori che seguo da molto tempo, anche con interventi di prevenzione e di comunicazione presso le aerostazioni".